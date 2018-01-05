Союзник союзнику в карман не залезет

2018-01-05 17:25 | www.oxu.az | 6

В одном государстве, а карманы врозь?

Между двумя близкими, дружественными и не побоимся этого слова, родными Азербайджану государствами, - Россией и Беларусью, возникло очередное обострение в отношениях. На этот раз спор возник вокруг вопроса грузоперевозок.

Кратко ситуация такова: Беларусь получает из России на беспошлинной (повторим и выделим заглавными буквами: БЕСПОШЛИННОЙ) основе нефть, перерабатывает ее на своих нефтеперерабатывающих заводах и большую часть экспортирует в Европу. При отправке белорусы отдают предпочтение транспортной инфраструктуре прибалтийских стран – Литвы и Латвии, обосновывая это географической близостью и выгодными транспортными тарифами. Вместе с нефтепродуктами в этом направлении идет и иная экспортно-ориентированная продукция, например, удобрения и многое другое.

При этом как бы в стороне остаются российские Усть-Луга, Приморск и другие порты Ленинградской области, которые недосчитывают прибыль, которую могли бы получить, если бы были загружены грузами, уходящими через порты Вентспилса, Риги и Клайпеды. Приводится и статистика: в 2016 году по железной дороге из Беларуси в Латвию было перевезено 15,6 млн тонн грузов, в том числе 5,4 млн тонн нефтепродуктов, что составило 79% всех нефтеналивных грузов, перевезенных только по латвийской железной дороге.

Отметим, что вопрос этот не раз поднимался и раньше, и Москва не раз сначала тактично намекала, а затем и указывала Минску не отходить от обязательств союзного государства и придерживаться братских принципов, но каждый раз встречала вначале деликатный, а затем и вовсе грубый отпор. Дошло до того, что Беларусь пригрозила пересмотреть тарифы на газ, который Россия транзитом экспортирует в Европу. Однако, на этот раз, видимо, нашла коса на камень, и россияне и не думают отступать. На этот раз Москва фактически предъявила ультиматум Минску, заставляя переориентировать транзит продукции нефтеперерабатывающих заводов на свои порты.

Не так давно в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, прошедшего в поселке Пионерский Калининградской области, президент этой страны Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую железную дорогу.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», - сказал он.

Признаться, в некоторой степени можно понять позицию официального Минска, мол, порты России находятся не менее чем в 800 километрах от белорусских нефтеперерабатывающих заводов — ощутимо дальше, чем прибалтийские порты. Здесь же приводится другой аргумент, что на перешедших на европейские стандарты прибалтов легче и лучше полагаться, чем на россиян, которые никак не могут отрегулировать свои тарифы и наладить бесперебойную работу портов и железнодорожной инфраструктуры. Однако думается, что на вопрос следует смотреть шире, чем обычный подсчет километража перевозок, логистику и иные экономические составляющие. С прибалтийскими государствами в данном случае все предельно ясно и просто.

Выгоду от транспортировки переработанной российской нефти получают страны, которые своим первым потенциальным врагом считают как раз Россию и вооружаются против ее мнимой, надуманной возможной агрессии за счет НАТО. И где здесь логика? Деньги, полученные от близости с Россией хороши, а армию против нее все же надо модернизировать и вооружать? И, кстати, не в малой степени, за счет денег, полученных также и от этой абракадабры с грузоперевозками. Впрочем, этот вопрос уже решается и грузоперевозки регулируются таким образом, чтобы прибалтийские государства остались в стороне от денег, которые может получить сама Россия.

К примеру, есть планы, согласно которым грузооборот портов Северо-Запада России к 2020 году вырастет на 60 млн тонн в год. Если же учесть, что общий объем перевалки российских грузов в портах стран Балтии в прошлом году составил 42,5 млн тонн, то к тому же 2020 году, порты Латвии и Эстонии лишатся около 60% своих нынешних объемов.

Согласно исследованиям аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, международные грузоперевозки в Эстонии в 2005-2015 годах уже сократились в целом примерно на 50%. Грузооборот портов из-за постепенного отказа России от их использования уменьшился на 26%, а перевозки грузов по железной дороге — на 68%. А в целом, с учетом политики предыдущих лет, совокупный грузооборот портов Литвы, Латвии и Эстонии в 2016 году сократился до 138,94 млн тонн. Вот почему прибалты сегодня так упорно цепляются за перевозку белорусских грузов, большую часть которых как раз формирует продукция нефтепереработки.

Но вернемся к позиции Минска, который, как мы уже отметили, ссылается на цифры. Мол, стоимость перевалки белорусских нефтепродуктов в прибалтийских портах до сих пор составляла 6–8 долларов за тонну, тогда как в российских — 12–18 долларов за тонну. Аргумент! Но тот ли это аргумент, который стоит приводить не просто своему стратегическому партнеру, а союзному государству, с которым фактически не имеешь границ?

Это Азербайджан может ссылаться на стратегическое партнерство как с Россией, так и Беларусью, и вопреки существовавшим раньше мнениям всяких недругов, на примере доказать всему миру, что строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан выгодно совершенно всем государствам, поскольку создает альтернативу в транспортировке.

Это Азербайджан в пику часто звучавшим мнениям о том, что железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс затратная и вряд ли окупится, доказывает всем, что этот путь не только интересен, но и выгоден нашим соседям, потому как, опять же, создает альтернативу грузоперевозок.

Это Азербайджан вопреки всем сложностям и чинимым препятствиям, выходя со своим газом в Европу, не ставит никому из стратегических партнеров подножку и не лишает ни их, а тем более союзников выгоды от пользования этими маршрутами. Ведь действовать в ущерб союзного государства, да еще и за его же счет (еще раз напомним, что нефть, поступающая в Беларусь, подается на беспошлинной основе), - это не совсем правильно. Не находите?

Дуньямалы Нуршараф

