Wizz Air сменит терминал в бакинском аэропорту Гейдар Алиев

2018-01-05 17:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бюджетная авиакомпания Wizz Air с 15 января планирует перевести свои рейсы будапештского направления из терминала 1 Международного бакинского аэропорта Гейдар Алиев в терминал 2, сообщили Trend в пятницу в компании.

"Начиная с 15 января 2018 года, все прилеты и вылеты Wizz Air в/из Баку будут обслуживаться в терминале 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев".

Авиакомпания Wizz Air из Баку осуществляет рейсы в Будапешт.

Терминал 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. В терминале функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлинной торговли Duty Free. На всей территории аэропорта предлагается бесплатный высокоскоростной доступ в интернет (Baku Airport Free Wi-Fi).