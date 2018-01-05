Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана составляет 3,1 млрд. манатов

2018-01-05 17:45 | www.apa.az | 6

Суммарные активы 31 банка в Азербайджане на 31 ноября 2017 года составили 26 393,9 млн. манатов, суммарные обязательства - 23 255 млн. манатов, балансовый капитал – 3 138,9 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Вклады населения в банках Азербайджана на 31 ноября 2017 года составили 7 346,6 млн. манатов.

На 31 ноября 2017 года по стране действуют 547 филиалов, 142 отделения, 2460 ATM. Всего в банковском секторе занято 16 629 человек.