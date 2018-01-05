В Азербайджане успешно продолжалась борьба с коррупцией и взяточничеством - генпрокурор

2018-01-05 17:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджане успешно продолжалась борьба с коррупцией и взяточничеством.

Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая сегодня на оперативном совещании, посвященном обсуждению работы, проведенной органами прокуратуры в 2017 году, и предстоящим задачам.

За прошлый год Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры провело следствие по ряду резонансных преступлений, в том числе преступлений, связанных с умышленным убийством, разоблачило всех виновных лиц, провело упреждающие и профилактические меры по выявлению причин и условий, порождающих преступление.

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