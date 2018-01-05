Оперетта "Аршин мал алан" стала потрясающим новогодним подарком Казани (ВИДЕО, ФОТО)

2018-01-05 17:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Новогодний подарок сделали казанцам студенты Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, представив легендарное произведение "Аршин мал алан" выдающегося композитора и драматурга, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life со ссылкой на "Казанский репортер" (www.kazanreporter.ru).

"Аршин мал алан" (дословный перевод — «Покупающий товар аршинами»), известный также как "Продавец ручного товара" - последняя и самая популярная оперетта Узеира Гаджибейли в 4 действиях. Она была написана в 1913 году в Петербурге. Автором либретто оперетты (на азербайджанском) является сам Узеир Гаджибейли. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. В комедии Узеир Гаджибеков сочетал традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах 76 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самой популярной же считается фильм 1945 года с участием легендарного Рашида Бейбутова в главной роли. Фильм оказался настолько удачным, что был дублирован на 86 языков, обошел 136 стран мира и по кассовому сбору опередил самые знаменитые фильмы Голливуда.

Репортер издания Зиновий Бельцев в своем материале высоко оценил постановку и игру актеров:

"В минувшем году на суд казанцев Оперная студия Казанской государственной консерватории уже представляла и «Цыганского барона» Иоганна Штрауса, и «Принцессу цирка» Имре Кальмана. Но то, что написал азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков, – не просто оперетта. Его музыкальная комедия стилистически гораздо ближе к классической opera buffa: связь с народной музыкой, мелодизм, реалистический бытовой сюжет, точно подмеченные человеческие слабости, яркое, стремительно-игро­вое начало спектакля, лирико-сентиментальная любовная линия, типичные комические персонажи – старый, смешной в своей наивности купец и ловкие изворотливые слуги. Да и структурно композитор разделил свое сочинение не на драматические сцены, а на музыкальные номера – арии, дуэты, куплеты, танцы, словно подчеркивая, что главным художественно-выразительным началом в «Аршин мал алан» является музыка, именно ее драматургическая роль является определяющей. Сразу скажу, что Оркестр татарской музыки Казанской государственной консерватории «Tatarica» блестяще справился с этой задачей, став полноправным участником представления.

Отмечающая в этом году свое 105-летие, музыкальная комедия Узеира Гаджибекова была исполнена в Казани сразу на трех языках: в основном – на русском, несколько арий – на татарском и часть куплетов на азербайджанском. А постановщиком стал приглашенный из Симферополя режиссер единственного в мире тюркоязычного Крымско-татарского академического музыкально-драматического театраРинат Бикташев, в послужном списке которого уже есть Гран-При Международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» за воплощение на сцене знаменитого шедевра азербайджанца. Отличительными чертами этой постановки стали умение режиссера сочетать драматизм, лирическое начало с ярким гротеском, его тонкое ощущение жанра и времени и особое внимание к пластическому решению создаваемого актером образа.

– Бессмертная музыка Гаджибекова и абсолютно наивный, симпатичный сюжет всегда умиляют зрителя. А люди старшего поколения наверняка помнят и одну из лучших экранизаций оперетты, где главную роль сыграл неповторимый Рашид Бейбутов, – пояснил свой выбор Ринат Эбазерович…

ЮНЕСКО признало «Аршин мал алан» одним из самых популярных музыкальных произведений в мире и первой опереттой на мусульманском востоке, пышно отметив вековой юбилей комедии.

Большому концертному залу имени Салиха Сайдашева с его «задником»-органом, балкончиками на сцене, мраморными стенами – не лучшим материалом для зала, где звучит музыка, на один вечер предстояло трансформироваться в театр. Секрет, как удалось сотворить это чудо, раскрыл Бикташев:

– Конечно, концертный зал – это не сцена. Тут и свет другой, и акустика другая. Ничего. Сориентировались. Справились. Оттолкнувшись от материала, стали искать варианты его сценической адаптации. Оркестр же должен все время находиться на сцене, и надо было визуально разграничить пространство так, чтоб артисты и музыканты не мешали друг другу. И художник Булат Ибрагимов подсказал мне мысль – использовать ширмы как раму картины, в которой находятся оркестранты, как полноправные участники спектакля, и из которой, собственно, и выходят герои музыкальной комедии. Даже технические балконы заиграли в нашей сценографии.