Легендарный мавзолей Нушаба – ФОТОРЕПОРТАЖ

2018-01-05 17:50 | www.oxu.az | 7

Один из 19 исторических памятников Барды - мавзолей Нушаба, в последний раз была отремонтирован в 1957 году. Но армянские специалисты под видом ремонта нанесли ущерб мавзолею - на куполе гробницы из чужеродного материала - бетона - была неаккуратно и неумело установлена многотонная конусообразная башня. Помимо нанесения серьёзного вреда общему виду памятника, тонны этого бетона стали причиной крена гробницы на левую сторону.

Как передает Oxu.Az, реставрация строения началась после долгого перерыва - в 2012 году, но за шесть лет работы так и не были завершены. Ремонтом занимается местный отдел министерства культуры.

Мы отправились к мавзолею, где ведутся ремонтные работы. Выяснилось, что реставрацией занимаются не только азербайджанские мастера, но и иранские архитекторы. Работы по благоустройству также ведутся во дворе мавзолея и у входной двери.

Для сведения сообщим, что мавзолей был построен в 1322 году воспитанником школы великого архитектора Аджеми Ахмедом Ибн Эййубом Аль-Хафизом Нахчывани. Высота его составляет 13, диаметр 60 метров.

Сведения о Бардинском мавзолее имеются в произведениях многих путешественников. Известно, что мавзолей был разрушен во время монгольского нашествия и затем восстановлен. Путешественник XIII века Хамдаллах Газвини в своем произведении «Нузхат ал-кулуб» («Услада сердец») писал, что мавзолей был построен до нашей эры Александром Македонским, отмечая, что в период правления шаха Фируза из династии Сасанидов мавзолей был благоустроен. Низами Гянджеви описал Бардинский мавзолей в произведении «Искендернеме».

В мавзолей ведут два входа, ориентированных по меридиану (север - юг). Усыпальница имеет один вход с севера. Сложен мавзолей из кирпича. Облицовка значительной части башни выполнена из глазурованных кирпичей зеленовато-голубого цвета и из обычного красного кирпича хорошего качества. Глазурные кирпичи поставлены вертикально, а обычные горизонтально, вследствие чего вся поверхность башни покрыта повторяющимся словом «Аллах», повернутым под углом 45 градусов. Слово «Аллах» повторяется свыше 200 раз.

Фото принадлежат автору

Пярвиз Гусейн

