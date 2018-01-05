Отвезший альпинистов в горы водитель: В последний момент я передумал – ФОТО

2018-01-05 18:00 | www.oxu.az | 7

У всех трех альпинистов, без вести пропавших в Губинском районе, были с собой предусмотренные законодательством личные анкеты и документы.

Об этом Oxu.Az заявил водитель, везший альпинистов из Губинского района в Туфандаг, житель села Хыналыг Расим Асланов.

«Они попросили меня отвезти их на территорию Шах Яйлаг. Я не хотел их везти, но передумал в последний момент. От села Хыналыг до Шах Яйлага примерно 15-16 км. Он находится на территории заповедника Шахдаг министерства экологии и природных ресурсов. По дороге из села в Шах Яйлаг я проехал посты МЭПР и Госпогранслужбы и довез их до места назначения. Я действовал в рамках закона, когда я вез их, у них были с собой все необходимые документы», - сказал водитель.

Напомним, что трое членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглы и Буниятзаде Намин Низами оглы 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага, после чего связь с ними прервалась. Поиски продолжаются уже более 10 дней.