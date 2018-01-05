Проект "Start" поможет азербайджанским художникам

2018-01-05 18:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 25 января в рамках проекта "Start" состоится открытие выставки работ молодых художников и художников-любителей, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Проекта "Start" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

На выставке будут представлены работы в разных жанрах и направлениях. Куратор экспозиции - Наталья Ярковая. Отметим, что художники, желающие принять участие в выставке, могут отправить фотографии своих работ на электронный адрес sergi@artscouncil.az до 18 января.

Выставка пройдет при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan, организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть") и министерства культуры и туризма Азербайджана.