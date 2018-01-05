На строительство автодороги в Саатлы 700 тысяч манатов

2018-01-05 18:32 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли в Саатлинском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли, соединяющей 3 населенных пункта, где проживают 4 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 700 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.