Турция и Франция подписали соглашение о купле-продаже ракет дальнего действия

2018-01-05 18:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Франция подписали соглашение о купле-продаже ракет дальнего действия во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что военное соглашение было подписано между турецкой военной компанией ASELSAN и компанией EUROSAM.

Соглашение предусматривает куплю-продажу ракет дальнего действия Aster- 30 Block 1 NT.

Согласно информации, ракеты Aster- 30 Block 1 NT также будут интегрированы в натовскую систему.

Отметим, что сегодня президент Турции Эрдоган прибыл с официальным визитом во Францию.