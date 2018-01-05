FEP признала фото Центра Гейдара Алиева «Лучшей фотографией года»

2018-01-05 18:39 | www.apa.az | 6

Снятая грузинским фотографом Нино Инадзе фотография Центра Гейдара Алиева Федерацией европейских фотографов признана лучшей фотографией 2017 года.

Как сообщила фотограф грузинскому корреспонденту АПА, конкурс проводился на официальной страничке FEP в «Facebook». В нем приняли участие 12 фотографий. Фотография Центра Гейдара Алиева набрала более 1800 «лайков» и победила в номинации «лучшая фото-обложка».

Член Ассоциации фотографов Грузии Н. Инадзе сняла эту фотографию в мае прошлого года в Баку. Н. Инадзе также является членом Ассоциации активных азербайджанских женщин Грузии.