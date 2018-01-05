Генпрокурор: В прошлом году был раскрыт ряд преступлений

2018-01-05 18:40 | www.oxu.az | 6

В прошлом году в Азербайджане были разоблачены лица, совершившие тяжкие преступления, которые имели общественный резонанс.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, об этом на посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2017 год и обсуждению предстоящих задач расширенном оперативном совещании сказал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он отметил, что в течение отчетного периода следственным управлением Генпрокуратуры по делам о тяжких преступлениях был раскрыт ряд преступлений, вызвавших большой резонанс в обществе. Также были тщательно расследованы преступления, связанные с умышленным убийством, разоблачены и привлечены к суду все обвиняемые лица, приняты предупредительные и профилактические меры в связи с выявлением условий и причин совершения преступлений:

«В прошлом году совместно с другими правоохранительными органами были приняты необходимые меры по обеспечению общественно-политической стабильности, усилению борьбы с преступностью, защите прав и свобод граждан»

З.Гаралов также отметил, что органы прокуратуры в 2017 году, как и в прошлые периоды, ведут острую борьбу с коррупцией и взяточничеством в республике.