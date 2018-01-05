Прибыль азербайджанских банков достигла 600 миллионов манатов

2018-01-05 18:44 | www.oxu.az | 6

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане на 1 декабря 2017 года составила 592,7 млн. манатов.

Как передает Oxu.Az, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками.

В ноябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд. 731,8 млн. манатов, в том числе 1 279,5 млн. манатов по выданным кредитам.

Процентные расходы банков составили 796,1 млн. манатов.

При этом, банки в отчетном периоде направили 316,8 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.