Украина в 2017 году импортировала из Азербайджана нефть на сумму 377 млн. долларов

2018-01-05 18:45 | www.apa.az | 7

Украина в 2017 году импортировала из Азербайджана нефть на сумму 376,877 млн. долларов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на украинские СМИ, в 2017 году Украина импортировала 1 млн. тонн нефти на 442,219 млн. долларов. При этом импорт нефти из Азербайджана составил 376,877 млн. долларов, из Ирана — 37,707 млн. долларов, из Казахстана — 17,504 млн. долларов, из других стран — 10,131 млн. долларов. В декабре 2017 года основной объем нефти был импортирован из Азербайджана - на 43,510 млн. долларов.

В конце 2016 года компании «Укртранснефть» и «Укртатнафта» подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало с 2017 года поставок нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного терминала «Южный» (Одесса) на Кременчугский НПЗ. С 10 марта «Укртранснефть» начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский НПЗ.