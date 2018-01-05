Жителей Баку задержали за ложные сообщения о бомбе

2018-01-05 18:50 | www.oxu.az | 6

В первые дни нового года на службу 102 Министерства внутренних дел и в территориальные органы полиции поступило два сообщения о бомбах, заложенных в различных местах столицы.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками внутренних органов, работающих в усиленном режиме, по горячему следу были выявлены и привлечены к ответственности лица, предоставившие ложную информацию.

Так, 2 января в районе 21.40 неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в одной из гостиниц на территории Сабаильского района.

Сотрудники правоохранительных органов приняли необходимые меры, информация не нашла подтверждения.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку и Сабаильского РУП оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в даче ложной информации о заложении бомбы был задержан 24-летний житель города Баку Эльмар Гасымов.



3 января около 16:28 неизвестный позвонил в службу «102» МВД и сообщил о том, что на территории Низаминского района заложена бомба.



Были начаты неотложные оперативно-розыскные мероприятия и проведен обыск на складе, однако и на этот раз информация оказалась ложной.



В результате принятых мер было установлено, что ложную информацию о бомбе сообщил 61-летний житель города Баку Гасан Исмаилов. Он был задержан сотрудниками отдельного полка быстрого реагирования.

По обоим фактам было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК (Заведомо ложное сообщение о терроре). Суды избрали меру пресечения в виде ареста в отношении задержанных лиц. В настоящий момент следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам продолжаются.



До сведения граждан доводится, что такого рода действия, которые становятся причиной тревоги и ажиотажа среди людей, приводят к уголовной ответственности. В отношении лиц, предоставляющих правоохранительным органам заведомо ложное сообщение, и впредь будут приниматься серьезные меры в рамках законодательства.