Рейхан Джамалова получила статус новатора ASAN xidmət – ФОТО

2018-01-05 19:00 | www.oxu.az | 6

Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Инам Керимов встретился с Рейхан Джамаловой, представившей Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением - Реиненерджи (Rainenergy), вырабатывающим энергию из дождевой воды.

Как передает Oxu.Az, на встрече обсудили работы, направленные на агитацию инноваций в школах и университетах, сбор идей и вопрос привлечения к процессу молодежи, и в особенности детей.

Кроме того, как юная инновационная школьница Р.Джамалова назначена идейным защитником госагентства.

Ей предоставлено служебное удостоверение для работы в госагентстве в течение двух лет на общественных началах и оказания поддержки в выявлении и реализации проектов обладающей инновационными идеями талантливой молодежи.