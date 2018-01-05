Расширен перечень предметов, относящихся к культурному достоянию Азербайджана

2018-01-05 19:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в «Правила импорта, экспорта и транзита культурных ценностей из Азербайджана».

Согласно изменениям, наряду с уникальными старинными коллекциями, значимые предметы (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), относящиеся к периоду до 1960 года, будут считаться культурным достоянием Азербайджана.

Согласно прежним правилам, старинные уникальные коллекции и предметы музейного значения с более чем тридцатилетней историей (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.) считались культурным достоянием Азербайджана.

Кроме того, прежде, согласно пункту 3.3, требования правил не распространялись на сувениры массового производства.