Не менее 19 человек погибли в связи с непогодой на северо-востоке США

2018-01-05 19:56 | www.trend.az | 5

Число погибших из-за непогоды, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и непривычно низкими температурами, на северо-востоке США достигло 19 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал CBS News.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате снежной бури на атлантическом побережье США.

По данным телеканала, многие погибли в результате дорожно-транспортных происшествий или обморожений.

Как передает телеканал, более ста тысяч жителей северо-восточных штатов остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада. В штате Массачусетс с перебоями столкнулись не менее 22 тысячи человек, в штате Вирджиния - 45 тысяч человек.