Поиски пропавших альпинистов продолжаются – ФОТО + ВИДЕО

2018-01-05 20:02 | www.oxu.az | 6

В Губинском районе продолжаются поиски пропавших альпинистов.

Как передает Oxu.Az, поисковые работы ведутся в направлениях Габалы и селения Хыналыг.

В поисково-спасательных работах участвуют спасательные группы МЧС, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, добровольцы, к работам привлечен и вертолет МЧС.

C этого дня к спасательным и поисковым работам приступают и австрийские специалисты

Напомним, что трое членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглы и Буниятзаде Намин Низами оглы 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага, после чего связь с ними прервалась. Поиски продолжаются уже более 10 дней.