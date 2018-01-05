В ООН призывают Иран минимизировать применение силы

2018-01-05 20:24 | www.oxu.az | 6

Власти Ирана должны свести к минимуму использование силы в отношении демонстрантов и обеспечить соблюдение их прав.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Совета ООН по правам человека, распространенном в пятницу.

Заявление подписали спецдокладчик по ситуации с правами человека в Иране Асма Джахангир, спецдокладчик по праву на свободу выражения мнения Дэвид Кэй, спецдокладчик по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар и спецдокладчик по ситуации с правозащитниками Мишель Форст.

В своем заявлении эксперты ООН выразили обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны властей Ирана во время массовых протестов в стране.

«Мы обеспокоены тем, как власти ответили на протест. Инструкции правительства представителям Стражей исламской революции жестко отвечать на протесты, а также угрозы со стороны судебных органов о тяжких наказаниях, являются неприемлемыми», - говорится в документе.

Спецдокладчики также отметили свою обеспокоенность ситуацией с арестованными во время протестов людьми. По их мнению, власти Ирана должны обнародовать имена всех задержанных, предоставить им возможность юридической защиты и допустить к ним родственников.

«Мы призываем власти воздерживаться и отвечать на протесты пропорционально, ограничить до минимального случаи применения силы и полностью уважать права протестующих, включая их право на жизнь, свободу выражения мнения и свободу собрания», - отметили спецдокладчики.

Они также негативно высказались в отношении ограничения доступа в интернет, а также блокировки мессенджера Telegram и социальной сети Instagram в Иране.

«Отключение связи является серьезным нарушением основных прав людей. Контроль и цензура информации путем блокирования интернета и мессенджеров является незаконным ограничением прав на свободу выражения мнения и мешает доступу населения к различным услугам и связи», - подчёркивается в заявлении экспертов.

Отметим, в Иране с 28 декабря 2017 года проходят акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что они вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран.

A.M.

