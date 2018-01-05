Страны ОБСЕ не принимают активного участия в решении нагорно-карабахского конфликта - эксперт

2018-01-05 20:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта зарубежными организациями пока не дает ощутимого эффекта, так как при наличии результата отношения между Азербайджаном и Арменией были бы мирными, этого результата мы не видим. Об этом в пятницу в интервью телеканалу CBC сказал политолог, доктор философии, руководитель Baku Network Эльхан Алескеров.

“Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ вместо решения конфликта занимаются урегулированием своих взаимоотношений. Соединенные Штаты вводят все новые санкции в отношении России, что накаляет отношения между странами, Франция решает свои проблемы. Урегулировать нагорно-карабахский конфликт могут международные организации, включая Минскую группу ОБСЕ, однако эти организации не демонстрируют активного участия в данном процессе”, - сказал Алескеров.

По его словам, в данной ситуации Азербайджан выбрал наилучшую позицию, оказывая влияние на процесс решения конфликта экономическими, политическими, военными средствами.

“Экономическим преимуществом Азербайджана можно назвать то, что, к примеру, Армения в результате многолетнего конфликта оказалась изолированной от транспортно-коммуникационных проектов в регионе. В политическом плане мировое сообщество приходит к выводу, что территориальная целостность стран, в частности Азербайджана, это элемент огромной значимости. Право народов на самоопределение, в свою очередь, не имеет к армянам Нагорного Карабаха никакого отношения”, - сказал эксперт.

Алескеров также добавил, что нагорно-карабахский конфликт не решится в одночасье, так как это все же процесс, но самое главное, по его мнению, то, что этот процесс начался.

“Азербайджан, вернув часть азербайджанцев в село Джоджуг Марджанлы, открыто заявил мировому сообществу, что никогда не откажется от намерения вернуть беженцев на свои земли. Минская группа по поводу возвращения в Джоджуг Марджанлы никакого решения не принимала, это было самостоятельное решение Азербайджана”, - сказал Алескеров.

Политолог также подчеркнул, что оккупанты надеются, что желание вернуться на свои земли у азербайджанцев исчезнет, они откажутся и забудут про это, однако Джоджуг Марджанлы это явный вестник того, что азербайджанцы вернутся в Карабах.

Говоря об актуальности переговоров по урегулированию конфликта, Алескеров отметил, что переговоры необходимы, так как это та стадия, на которой две стороны имеют возможность договориться.