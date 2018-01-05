Эрдоган: “Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС”

2018-01-05 21:23 | www.apa.az | 6

Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза", сказал Эрдоган.