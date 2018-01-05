В прошлом году Азербайджан посетило около 2,5 млн туристов

2018-01-05 21:23 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджан прибыло 2 477 908 иностранных граждан.
Только в ноябре Азербайджан посетили 201 304 человека. Больше всего туристов за прошлый год прибыло в Азербайджан в июле - 313 515 человек.
Среди посетивших Азербайджан первое место занимают граждане России, следом следуют граждане Грузии и Ирана.
В январе-ноябре прошлого года Азербайджан посетило 790 258 граждан России, 488 269 граждан Грузии и 340 702 гражданина Ирана.