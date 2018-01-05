Начальник генштаба ВС Йемена ранен при подрыве мины

2018-01-05 21:30 | www.oxu.az | 7

Начальник генштаба ВС Йемена генерал Тахер аль-Укайли получил ранение, когда машина, в которой он ехал, подорвалась на мине близ границы с Саудовской Аравией.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил йеменский военный источник.

«Глава генштаба йеменской армии генерал-майор Тахер аль-Укайли был ранен в результате подрыва мины в районе Хабб уа Эш-Шааф провинции Эль-Джауф», – сказал собеседник агентства.

По его словам, аль-Укайли был ранен в руку, генерала доставили в больницу. Вместе с ним в машине ехал губернатор провинции Эль-Джауф генерал-майор Амин аль-Укайми, который при подрыве тоже остался жив.

Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) совершили в пятницу два масштабных наступления на округа Хабб уа Эш-Шааф и Эль-Матун. По словам источника, в данных районах продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и правительственными силами.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

A.M.

