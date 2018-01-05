Турция устала от диалога по членству в ЕС - Эрдоган

2018-01-05 21:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турецкий народ устал от бесконечных переговоров по членству в ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, сообщают турецкие СМИ.

"Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также привлек внимание к ситуации в Сирии, отметив, что продолжая активную борьбу с террористами ИГ, Анкара ожидает от дружественных стран вклада и в борьбу с сирийскими ответвлениями террористической организации PKK – PYD и YPG.