В Париже подписано соглашение по развитию систем ПРО Турции

2018-01-05 21:48 | www.apa.az | 7

В Париже подписано соглашение по разработке новых систем противоракетной обороны Турции.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», Документ подписан в присутствии президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Франции Эммануэля Макрона и предполагает развитие очередному этапа проекта разработки комплексов ПРО.

Подписи под документом поставили представители французского-итальянского концерна EUROSAM и Совета по оборонной промышленности Турции. Новая развитая система Aster- 30 Block 1 NT будет интегрирована в национальную систему противоракетной обороны Турции и принята на вооружение к концу 2023 года.

Турция примет активное участие в разработке системы ПРО и тем самым обеспечит оборонные нужды на период до конца 2030-х годов. Разрабатываемые системы могут быть интегрированы в систему НАТО. Кроме того, концерн EUROSAM внесет вклад в производство модернизированных вариантов используемых ныне систем Aster 30. Тем самым, станет возможным оснащение новыми ракетами и строящихся военных судов Турции.

Системы Aster-30 обеспечивают действенную защиту от ударов военных самолетов, вертолетов, БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет с дальностью до 600 км. Охват модернизированных систем достигнет 1000 км. Еще одним превосходством системы Aster является наличие радара Arabel. Новая система ПРО позволит одновременно вести до 10 целей. Система позволяет перехватывать тактические баллистические ракеты.