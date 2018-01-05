“Галатасарай” расторг контракт с де Йонгом

2018-01-05 21:52 | www.apa.az | 6

«Галатасарай» на своём официальном сайте объявил об уходе нидерландского полузащитника Найджела де Йонга.

Как передает АПА, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок не провёл ни одного матча за турецкую команду. В сентябре прошлого года сообщалось, что де Йонг продолжит карьеру в команде «Ди Си Юнайтед» из MLS.

В «Галатасарае» де Йонг, известный по выступлениям за «Манчестер Сити», «Милан» и сборную Нидерландов, играл с августа 2016 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Лос-Анджелес Гэлакси».