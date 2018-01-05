Активистки Femen провели акцию на фоне визита Эрдогана в Париж

2018-01-05 21:52 | www.oxu.az | 5

Представительницы феминистского движения Femen провели в Париже акцию на фоне визита президента Турции Тайипа Эрдогана во Францию.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

Обнаженные по пояс девушки в форме официанток вышли к Елисейскому дворцу за несколько минут до прибытия Эрдогана в резиденцию французского президента, однако вскоре были уведены сотрудниками полиции. В руках, как отмечает телеканал, они держали доску, на которой было написано: «В меню: тушеные журналисты, рубленные права человека, пюре из свободы слова».

A.M.

