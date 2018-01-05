Жене муфтия Дагестана отказали в регистрации на пост президента России

2018-01-05 22:14 | www.apa.az | 7

ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, выдвинувшей жену муфтия Дагестана, главного редактора журнала "Ислам" Айну Гамзатову на выборы президента России.

Как передает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, причиной такого решение стало нарушение сроков подачи уведомления о проведении собрания по выдвижению кандидата.

Помимо этого, желающая стать кандидатом Гамзатова не представила все необходимые документы, в том числе, справки о крупных расходах, на себя и супруга.

Напомним, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.