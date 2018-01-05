США ввели санкции против трех чиновников и бывшего губернатора Венесуэлы

2018-01-05 22:11 | www.trend.az | 6

Министерство финансов США в пятницу ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте министерства.

В частности, санкции введены в отношении главы правительственной структуры по вопросам обеспечения безопасности на границах — Искуэрдо Торреса, губернатора Арагуа — Марка Торреса, главы одной из структур Нацгвардии – Завараса Пабона, а также бывшего губернатора Боливара — Рангеля Гомеса.