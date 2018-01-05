Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе

2018-01-05 22:39 | www.apa.az | 7

Совет министров Белоруссии выступил с постановлением о закрытии Генерального консульства страны в Одессе.

Как передает АПА со ссылкой на «112 Украина», генконсульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля.

Напомним, во второй половине 2017 года отношения между Украиной и Белоруссией обострились в связи с задержаниями на территории страны украинских граждан. В частности журналиста "Украинского радио" Павле Шаройко. В ноябре власти Белоруссии также заявили о разоблачении "шпионской сети", обвинив в причастности к ней Павла Шаройко.