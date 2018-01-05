Азербайджанские знаменитости снялись в интересном социальном видеоролике – VİDEO

2018-01-05 22:58 | www.oxu.az | 6

Сегодня был представлен социальный видеоролик «Защитим бездомных животных», в которым снялись и знаменитости.

Как передает Oxu.Az, в социальном ролике, обучающем правилам поведения с бродячими собаками, снялись депутат Ганира Пашаева, народный артист Фаиг Агаев, композитор Айгюн Самедзаде, заслуженные артистки Тюнзаля Агаева, Севда Алекберзаде, писатель Чингиз Абдуллаев, певец и композитор Мурад Ариф, певцы Эльнур Гусейнов, Нура Сури, заслуженный художник Мусеиб Амиров, чемпион мира по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, представительница Азербайджана на «Евровидении» Айсель Мамедова, ведущая Хусния Магеррамова, актер Талех Юзбехов и богослов Гаджи Шахин.

Проект состоялся по инициативе супруги руководителя телеканала «Lider» Адалета Алиева Наили Алиевой, которая сама снялась в ролике.