Беларусь закроет свое генконсульство в Одессе

2018-01-05 23:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе.

"В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 № 247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)", - говорится в тексте постановления №1 от 4 января 2018 года, опубликованном на официальном сайте правительства Беларуси.

Согласно постановлению, министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного Генерального консульства.