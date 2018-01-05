Во Франции число погибших из-за урагана возросло до пяти

2018-01-05 23:21 | www.trend.az | 6

По меньшей мере пять человек погибли, двое пропали без вести, 27 получили травмы различной степени тяжести из-за урагана "Элеанор", который обрушился на территорию Франции в ночь на 3 января, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эль-се-и.

Ранее сообщалось о трех погибших. В пятницу днем тела еще двоих человек были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя. Жертвами стали 65-летний пожарный, который в четверг пропал без вести, и житель коммуны Шуази, на которого обрушилась стена здания.

По последним данным, в 14 департаментах на востоке, севере и юго-западе страны объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с высоким риском наводнений. В Париже из-за проливных дождей уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 м. В городе объявлен желтый уровень метеоопасности. Пик паводка во французской столице ожидается в предстоящие выходные дни.