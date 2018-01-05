Беларусь закрывает свое генконсульство в Одессе

2018-01-05 23:33 | www.oxu.az | 6

Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте правительства Беларуси.

«В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 № 247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)», - говорится в тексте постановления №1 от 4 января 2018 года.

Согласно постановлению, министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного Генерального консульства.

Постановлением также признается утратившим силу постановление Совета министров Беларуси от 9 марта 2011 года № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)».

Напомним, во второй половине 2017 года отношения между Украиной и Белоруссией обострились в связи с задержаниями на территории страны украинских граждан. В частности журналиста «Украинского радио» Павле Шаройко. В ноябре власти Белоруссии также заявили о разоблачении «шпионской сети», обвинив в причастности к ней Павла Шаройко.

A.M.

