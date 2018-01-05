Директор Агентства нацбезопасности США уходит в отставку

2018-01-05 23:48 | www.oxu.az | 5

Глава Агентства национальной безопасности США (АНБ) - адмирал Майкл Роджерс объявил своим сотрудникам о намерении уйти весной в отставку.

Как передает Oxu.Az, соответствующее сообщение размещено на странице газеты The Washington Post в Twitter.

Директором АНБ Роджерса назначил в январе 2014 года предшественник Трампа Барак Обама. Кадровый морской офицер с 30-летней выслугой ранее руководил разведывательными операциями Тихоокеанского флота, а также возглавлял киберкомандование ВМС США.

Ожидается, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в текущем месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом.

A.M.

