Американский эсминец вошел в Черное море

2018-01-06 00:04 | www.oxu.az | 5

Американский эсминец «Карни» стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает украинская газета «Думская».

Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз-2017» в июле прошлого года. Тогда на его борту даже побывал президент страны Петр Порошенко. В этот раз, по всей видимости, эсминец вновь зайдет в Одесскую гавань, пишет издание.

Фотографии эсминца возле берегов Турции также разместил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

Эскадренные миноносцы типа «Арли Берк», к которому относится «Карни», имеют на вооружении две пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.

A.M.

