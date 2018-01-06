В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек

2018-01-06 00:51 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 13 человек погибли в провинции Аньхой (Восточный Китай) в последние дни из-за снегопадов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, снегопады, начавшиеся в этой провинции 3 января, признаны сильнейшими за последние 10 лет, от них уже пострадали 1,06 млн человек, а прямой экономический ущерб составил 1,26 млрд юаней ($190 млн).

Большой урон нанесен сельскому хозяйству. Чрезвычайные меры реагирования на стихию объявлены в девяти городах провинции, включая ее административный центр - город Хэфэй.