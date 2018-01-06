Директор Агентства нацбезопасности США объявил о намерении уйти в отставку

2018-01-06 01:06 | www.trend.az | 6

Глава одного из самых засекреченных в США разведведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ) - адмирал Майкл Роджерс объявил своим сотрудникам о намерении уйти весной в отставку, передает ТАСС со ссылкой на Twitter газеты The Washington Post.

По информации издания, ожидается, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в текущем месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом США.

АНБ, штаб-квартира которого находится в Форт-Миде (штат Мэриленд), располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Как отметила в сентябре прошлого года телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники в администрации Трампа, АНБ, в частности, ведет наблюдение более чем за 100 тыс. иностранных граждан за пределами Соединенных Штатов.