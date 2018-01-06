В Нью-Йорке заминировали Trump Tower

2018-01-06 01:52 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Секретной службы США и полицейские Нью-Йорка провели проверку в окрестностях небоскреба Trump Tower на Манхэттене. Причиной стал поступивший в полицию звонок об угрозе взрыва в этом районе

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily News.

По данным источников газеты в полиции, человек, позвонивший правоохранителям в 3 часа утра из Бруклина, утверждал, что смертники собираются осуществить подрыв рядом с небоскребом, в котором проживал Дональд Трамп до избрания на пост президента. Звонок оказался ложным: сотрудники правоохранительных органов, по данным газеты, провели проверку и ничего не обнаружили.

Издание отмечает, что с телефонного номера, с которого был сделан звонок, и ранее поступали угрозы. Человек, за которым числится номер, пока не найден и, как отметила газета, остается неясным, сам ли он сделал звонок с угрозами.

A.M.

