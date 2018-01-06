ООН выделила рекордные $50 млн на оказание помощи Йемену

2018-01-06 01:52 | www.trend.az | 6

ООН объявила пятого января о выделении рекордных $50 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена, передает ТАСС.

Как заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации Марк Лоукок, эти средства необходимы для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной катастрофы в стране, в которой на грани голода находятся 8 млн человек.

Лоукок отметил улучшение в течение последнего месяца ситуации с работой портов Йемена, через которые в страну поступает основная часть гуманитарной помощи и коммерческих грузов. В то же время он выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Йемене. По его словам, "катастрофа усугубилась из-за активизации боев и авиаударов в последнее время".