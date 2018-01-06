В США четыре человека погибли из-за стрельбы в центре ухода за детьми

2018-01-06 02:15 | www.trend.az | 6

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли при стрельбе в американском городе Санта-Кларита в округе Лос-Анджелес, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным телеканала, полиция считает, что стрельбу открыл один из погибших. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела в пятницу в центре дневного ухода за детьми, где работала погибшая женщина. Как отмечается, центр был закрыт в связи с праздниками.