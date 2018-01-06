Постпред Ирана в ООН: “США долгое время вмешивались в дела страны”

2018-01-06 02:34 | www.apa.az | 6

США долгое время вмешивались во внутренние дела Ирана.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред Ирана при ООН Голямали Хошру.

По словам постпреда, решение США созвать Совет Безопасности из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью".

"Решение США обсудить на совете протесты в Иране, организованные не кем иным, как самими США, которые отступают от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), является злоупотреблением властью постоянного члена, а также оскорблением самого Совета", - заключил Хошру.