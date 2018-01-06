Постпред Ирана при ООН назвал созыв СБ злоупотреблением США властью

2018-01-06 02:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Постпред Ирана при ООН Голамали Хошру в СБ ООН назвал созыв Совета злоупотреблением США властью.

"Решение США обсудить на совете протесты в Иране, организованные некоторыми нашими гражданами из-за законного недовольства не кем иным, как самими США, которые отступают от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), является злоупотреблением властью постоянного члена, а также оскорблением самого Совета", — заключил Хошру.

Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США провел заседание по Ирану.

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