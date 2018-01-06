Пентагон опубликует новую военную стратегию США 19 января

2018-01-06 03:10 | www.trend.az | 5

Пентагон опубликует новую военную стратегию США 19 января, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде", — сказал Мэттис.

Это будет вторая национальная стратегия после общего рамочного документа по безопасности, обнародованного администрацией Дональда Трампа в декабре. Стратегия национальной безопасности очертила круг угроз США, причем в число соперников были включены Россия и Китай.