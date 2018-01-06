В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой- ОБНОВЛЕНО

2018-01-06 03:24 | www.apa.az | 7

В результате стрельбы в американском городе Санта-Кларита в Калифорнии погибли четыре человека.

Как передает АПА, об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, перед тем как совершить самоубийство, глава семейства, состоящего из четырёх человек, сначала убил свою жену, а после — двоих детей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

***

00:18

В окрестностях Лос-Анджелеса в городе Санта-Кларита расстреляли четырех человек.

Как передает АПА, об этом сообщили в Twitter сотрудники полиции.

Местным жителям советуют избегать места происшествия. Полицейские начали расследование.

Мотивы преступления также неизвестны.