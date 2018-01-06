В Мексике бандиты оставили отрезанные головы пяти человек на капоте такси

2018-01-06 04:51 | www.trend.az | 6

Расчлененные тела пяти человек обнаружены в пятницу в мексиканском штате Веракрус, передает РИА Новости.

Как сообщила местная полиция, пять отрезанных голов были оставлены бандитами на капоте машины такси на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Внутри машины были найдены мешки с остальными частями тел убитых.

Рядом было оставлено так называемое "наркопослание" от имени одного из мексиканских картелей "Халиско – Новое поколение", что может свидетельствовать о причастности наркомафии к этому массовому убийству.