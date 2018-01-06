Новая военная стратегия США будет обнародована 19 января

2018-01-06 06:08 | www.apa.az | 6

Министерство обороны США опубликует новую военную стратегию государства 19 января.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

Общественности станут доступны только выдержки из документа. По словам министра обороны, будет обнародована "краткая незасекреченная стратегия".

В конце 2017 года США опубликовали новую стратегию по нацбезопасности. Главное внимание в документе было уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку.