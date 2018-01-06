В аэропорту в Торонто столкнулись два самолета

2018-01-06 06:09 | www.trend.az | 6

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter аэропорта.

Как сообщается, инцидент произошел у Терминала 3.

В авиакомпании WestJet сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Сотрудники службы спасения эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.