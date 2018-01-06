Власти КНР арестовали восемь человек по обвинению в терроризме

2018-01-06 07:01 | www.trend.az | 7

Правоохранительные органы города Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай) арестовали восемь человек, обвиняемых в экстремизме и планировании терактов, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Полиция организовала специальную рабочую группу, которая займется расследованием этого дела. По данным следствия, обвиняемые занимались распространением в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. Возраст арестованных - от 18 до 36 лет, всем им грозит наказание в соответствии с китайским законодательством.